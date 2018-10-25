Квитова: это была идеальная неделя? Нет. Это был невероятный сезон? Да

Чешская теннисистка Петра Квитова, покинувшая розыгрыш Итогового турнира WTA, обратилась к своим болельщикам.



«В любом случае я завершу этот сезон с улыбкой на лице, что бы ни случилось. Это была идеальная неделя? Нет. Это был невероятный сезон? Да. Увидимся в финале Кубка Федераций», – написала Петра в своём «твиттере».



Напомним, Квитова пропустила большую часть 2017 года из-за последствий нападения на неё во время попытки ограбления. Текущий сезон чешка начала в ранге 29-й ракетки мира, закончила – 5-й. Квитова стала единственной девушкой, которой удалось выиграть в 2018 году турниры на всех видах покрытий.



На Итоговом турнире 28-летняя теннисистка потерпела поражения во всех трёх проведённых матчах.