Кар. Плишкова: думаю, с моей игрой всё в порядке, причин для паники нет

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре над своей соотечественницей Петрой Квитовой со счётом 6:3, 6:4.

«Я отлично себя чувствую сейчас. Даже после поражения в матче со Свитолиной я была настроена позитивно. Думаю, с моей игрой всё в порядке. Нет причин паниковать или о чём-то переживать. У меня хорошие удары, так что я могу играть везде.

Выйти в полуфинал, обыграв Квитову, — это нечто особенное. Я знаю, что в этом году хорошо играю трёхсетовые матчи, поэтому верила в свою победу после выигрыша первой партии. Я была уверена в себе и в целом довольна своей игрой.

Во втором сете Петра смогла расслабиться. Она всегда может выполнять прекрасные удары навылет и здорово действовать на приёме. Я старалась вынуждать её много двигаться по корту и меняла темп игры. Я верила в то, что у меня есть сильные стороны в противостоянии с ней. Думаю, на этом покрытии я чувствую себя лучше, чем она», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

Итоговый чемпионат WTA завершится 28 октября.

Кар. Плишкова победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA