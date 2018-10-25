Алла Кудрявцева сообщила о своей беременности

Российская теннисистка Алла Кудрявцева сообщила о скором пополнении в своей семье.



«Дорогие друзья и болельщики! Некоторые из вас уже знают, некоторые из вас догадались, другие не имеют даже понятия… Мы ждём дополнения к нашей новой семье! Мы не могли представить себя более счастливыми», – написала Алла в своём «инстаграме».

30-летняя Кудрявцева – бывшая 56-я ракетка мира. На протяжении профессиональной карьеры Алла выиграла один турнира категории WTA в одиночном разряде и девять соревнований в парном. Кроме того на её счету 17 трофеев, завоёванных на соревнованиях категории ITF.



Лучшим результатом россиянки на турнирах «Большого шлема» стал выход в четвёртый круг Уимблдона-2008.

Ранее о своей беременности сообщила российская теннисистка Елена Веснина.