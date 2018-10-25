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Медведев обыграл Сеппи и может сыграть с Циципасом в четвертьфинале Базеля

Медведев обыграл Сеппи и может сыграть с Циципасом в четвертьфинале Базеля
Теннис / ATP

Вторая ракетка России Даниил Медведев (7) успешно преодолел второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), выиграв в двух партиях у итальянского теннисиста Андреаса Сеппи – 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час и 39 минут.

Победитель матча отметился 6 эйсами, 3 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 8. На счету Сеппи 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Следующим соперником Медведева станет победитель пары Стефанос Циципас (Греция, 4) – Петер Гоевчик (Германия).

Турнир с призовым фондом € 2 442 740 завершится 28 октября. Действующим победителем соревнований является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.

25 октября 2018 года, четверг. 14:10 МСК
Базель. 2-й круг
Матч окончен
Андреас Сеппи
Андреас Сеппи
43
Италия
   5
6:7
7   
2:6
 
Даниил Медведев
Даниил Медведев
20
Россия
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