М. Зверев: Саша сказал, что в нём нет ничего русского? Его не так поняли

Немецкий теннисист Миша Зверев прокомментировал слова своего младшего брата Александра, который ранее заявил, что «в нём нет ничего русского и он чувствует себя на сто процентов немцем».



«Может быть, неудачно высказался. Или его не так поняли. Всё-таки родители русские, мы дома по-русски говорим. Много родственников и друзей из России приезжают к нам в гости. Он, наверное, скорее имел в виду то, что родился в Германии, ходил там в детский сад, школу. В этом плане он, скажем так, претерпел меньше изменений, чем я. Поэтому, наверное, так и сказал», – цитирует Мишу VTB Russia.

Напомним, 31-летний Зверев-старший родился в Москве и в возрасте четырёх лет переехал с родителями в Германию, где спустя ещё шесть лет родился его брат Александр.