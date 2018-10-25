Свитолина вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре

Украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала себе выход в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. Для этого ей требовалось выиграть хотя бы один сет в матче третьего тура группового этапа с представительницей Дании Каролиной Возняцки.

Первая партия осталась за действующей чемпионкой турнира — 7:5, а второй сет с таким же счётом выиграла украинка.

Таким образом, из Белой группы в полуфинал соревнований в Сингапуре вышли украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Плишкова.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Возняцки на Итоговом чемпионате WTA.

Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

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