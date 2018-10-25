Руседски: у Кирьоса нет чемпионского менталитета и трудовой этики

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски прокомментировал потенциал австралийского теннисиста Ника Кирьоса.



«У Ника есть невероятный потенциал, однако отсутствует трудовая этика и менталитет бойца и чемпиона. Именно в этом заключается его проблема. Я бы очень хотел, чтобы он изменился в этом плане, но, кажется, он не собирается это делать. Если ему удастся подходить к вещам более профессионально, он сможет выйти на ведущие роли в мужском теннисе», – цитирует Руседски Tennis365.



В данный момент Кирьос занимает 38-ю строчку в мировом рейтинге ATP. Его лучшим результатом было 13-е место, которое он занимал в октябре 2016 года. В текущем сезоне 23-летний теннисист провёл 38 матчей, в 25 из которых сумел добыть победу.

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