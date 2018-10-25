М. Зверев: научился наслаждаться быть и немцем, и русским одновременно

Немецкий теннисист Миша Зверев рассказал о разности менталитетов в русском и немецком народах. Напомним, 31-летний теннисист родился в Москве и в возрасте четырёх лет переехал в Германию со своими родителями.



«Мне кажется, я научился наслаждаться этим: быть и немцем, и русским одновременно. Конечно, менталитет абсолютно разный. Но я понимаю и русских людей, и немцев. Я себя чувствую дома и тут, и там — для меня нет особой разницы.

Но если типичного немца привезти в Москву — особенно немца из маленького города, где всё по расписанию и спланировано с точностью до секунды, то он, конечно, в Москве быстро устанет и запутается, ему будет нелегко здесь.

Как нелегко будет и москвичу, если привезти его в Германию. Он скажет: «Слушай, мне тут скучно, никакой движухи нет. На две минуты опоздал, и всё — на тебя смотрят, как на преступника». В общем, разница в менталитете есть, но я справляюсь с этим», – цитирует Зверева VTB Russia.