Циципас обыграл Гоёвчика и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Греческий теннисист Стефанос Циципас (4) вышел в четвертьфинал турнира в Базеле (Швейцария). Во втором круге соревнований Циципас в двух сетах обыграл немца Петера Гоёвчика, матч завершился со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час и 3 минуты. Циципас, занимающий в рейтинге ATP 16-е место, сделал 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта. Его соперник, 60-я ракетка мира, 2 раза подал навылет, сделал 5 двойных ошибок и ни одного брейка. Ранее соперники встречались лишь однажды. В 2017 году на турнире в Шанхае Циципас также в двух сетах переиграл Гоёвчика.

В четвертьфинале турнира в Базеле Циципас сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (7), который ранее обыграл итальянца Андреаса Сеппи (7:6, 6:2).