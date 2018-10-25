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Циципас обыграл Гоёвчика и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Циципас обыграл Гоёвчика и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас (4) вышел в четвертьфинал турнира в Базеле (Швейцария). Во втором круге соревнований Циципас в двух сетах обыграл немца Петера Гоёвчика, матч завершился со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час и 3 минуты. Циципас, занимающий в рейтинге ATP 16-е место, сделал 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта. Его соперник, 60-я ракетка мира, 2 раза подал навылет, сделал 5 двойных ошибок и ни одного брейка. Ранее соперники встречались лишь однажды. В 2017 году на турнире в Шанхае Циципас также в двух сетах переиграл Гоёвчика.

В четвертьфинале турнира в Базеле Циципас сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (7), который ранее обыграл итальянца Андреаса Сеппи (7:6, 6:2).

25 октября 2018 года, четверг. 16:10 МСК
Базель. 2-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
16
Греция
6:3
6:1
 
Петер Гоёвчик
Петер Гоёвчик
60
Германия
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