Свитолина обыграла Возняцки и одержала третью победу на Итоговом чемпионате WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над датчанкой Каролиной Возняцки на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Заключительный матч Белой группы завершился со счётом 5:7, 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа и 37 минут. Седьмая ракетка мира Свитолина сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта. Её соперница, занимающая второе место в рейтинге WTA, 4 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и сделала 3 брейка. Ранее Возняцки и Свитолина встречались четыре раза, украинская теннисистка выиграла три матча.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Возняцки на Итоговом чемпионате WTA.

В Белой группе Свитолина одержала три победы в трёх матчах и вышла в полуфинал с первого места. Второе место в турнирной таблице заняла чешка Каролина Плишкова. Соперницы Свитолиной и Плишковой определятся завтра, 26 октября, когда состоятся заключительные матчи в Красной группе.