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Вердаско нанёс поражение Эдмунду и вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Вердаско нанёс поражение Эдмунду и вышел в четвертьфинал турнира в Вене
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фернандо Вердаско пробился в четвертьфинал турнира в Вене (Австрия). В матче второго круга он в трёх сетах нанёс поражение британцу Кайлу Эдмунду (8). Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час и 58 минут. Эдмунд, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, сделал 3 эйса, избежал двойных ошибок и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. Его соперник, 30-я ракетка мира, 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 3 брейка. Эта встреча стала для соперников первой в их карьере.

В четвертьфинале турнира в Вене Вердаско сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) – Джон Иснер (США). Призовой фонд турнира в Базеле составляет почти € 2,2 млн.

25 октября 2018 года, четверг. 15:30 МСК
Вена. 2-й круг
Матч окончен
Кайл Эдмунд
Кайл Эдмунд
14
Великобритания
4:6
6:3
3:6
Фернандо Вердаско
Фернандо Вердаско
30
Испания
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