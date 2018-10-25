Нисикори: в матче с Хачановым удивил счёт

Японский теннисист Кей Нисикори признался, что его удивила уверенная победа во втором круге турнира в Вене (Австрия) над россиянином Кареном Хачановым. Нисикори потребовались два сета, которые закончились с одинаковым счётом 6:2, 6:2.

«Я немного удивлён, что в итоге у нас получился такой счёт. В этом матче для меня всё сложилось очень хорошо», — цитирует Нисикори Japantimes.

Ранее Хачанов выиграл два предыдущих матча у Нисикори.

В четвертьфинале турнира в Вене Нисикори сыграет с победителм матча Доминик Тим (Австрия, 1) – Сэм Куэрри (США).

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования категории АТР-500, действующим чемпионом которых является француз Люка Пуи, завершатся 28 октября.