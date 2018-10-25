Рублёв уступил Кукушкину и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Вене (Австрия). В матче второго круга россиянин уступил представителю Казахстана Михаилу Кукушкину в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час и 47 минут. Кукушкин, занимающий 71-е место в рейтинге ATP, сделал 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Его соперник, 76-я ракетка мира, 10 раз подал навылет, записал в свой пассив 10 двойных ошибок и сделал 2 брейка.

В четвертьфинале турнира в Вене Кукушкин сыграет с венгром Мартоном Фучовичем, который ранее в трёх сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини.

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования категории АТР-500, действующим чемпионом которых является француз Люка Пуи, завершатся 28 октября.