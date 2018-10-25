Тарпищев: Кубок Кремля стал настоящим праздником тенниса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итоги завершившегося в Москве ВТБ Кубка Кремля.

«Теннис жив, процветает и, надеюсь, будет процветать. Мы последний раз играли в этом прекрасном здании («Олимпийском». — Прим. «Чемпионата»). Оно служило развитию тенниса многие-многие годы, начиная с 90-х. Эта неделя была истинным праздником тенниса для всех. Мы сделаем всё возможное, чтобы на следующий год было ещё лучше, чем сейчас. Это наша обязанность. Я хотел бы, чтобы наши болельщики поддерживали нас так же хорошо, потому что это тоже частичка нашего общего успеха», — цитирует Тарпищева пресс-служба Кубка Кремля.

Победителем мужского турнира стал россиянин Карен Хачанов, обыгравший в финале француза Адриана Манарино. Женский турнир выиграла россиянка Дарья Касаткина, которая в финале нанесла поражение Онс Жабер из Туниса.