Кубок Кремля — 2018 посетили более 81 тыс. зрителей

Матчи ВТБ Кубка Кремля в 2018 году посетили 81 050 зрителей, сообщает пресс-служба турнира.

Кубок Кремля проходил с 13 по 21 октября 2018 года. Призовой фонд турнира составил более $ 1,8 млн.

По мнению председателя Совета директоров Кубка Кремля Шамиля Тарпищева, большой интерес к соревнованиям был вызван успехами российских теннисистов. Победителем мужского турнира стал россиянин Карен Хачанов, обыгравший в финале француза Адриана Манарино. Женский турнир выиграла россиянка Дарья Касаткина, которая в финале нанесла поражение Онс Жабер из Туниса.

Кубок Кремля в последний раз проводился на кортах «Олимпийского». В следующем году соревнования будет принимать другая арена. Организаторы ещё не решили, где будут проходить матчи.