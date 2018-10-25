Свитолина: благодарна Возняцки за то, что заставила меня играть на пределе

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре над датчанкой Каролиной Возняцки (5:7, 7:5, 6:3). Эта победа стала третьей на турнире для украинской теннисистки. Свитолина вышла в плей-офф соревнований с первого места, Возняцки заняла итоговую третью строчку и досрочно лишилась шансов защитить чемпионский титул.

«Матч получился великолепным! Возняцки всегда заставляет тебя играть на пределе. Она играет так, что тебе приходится постоянно прибавлять. Я должна поблагодарить её за то, что подтолкнула меня к такой игре.

Я стала более зрелой теннисисткой. Я стараюсь сохранять спокойствие и биться за каждый мяч», — цитирует Свитолину Reuters.

Помимо Свитолиной в полуфинал турнира из Белой группы вышла чешка Каролина Плишкова. Свитолина и Плишкова узнают своих соперниц завтра, 26 октября, когда будут сыграны заключительные матчи Красной группы.