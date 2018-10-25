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Баутиста-Агут обыграл Лайовича и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Баутиста-Агут обыграл Лайовича и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
Теннис / ATP

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (8) стал четвертьфиналистом турнира в Базеле (Швейцария). Баутиста-Агут в матче второго круга нанёс поражение Душану Лайовичу из Сербии. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа и 21 минуту. Баутиста-Агут, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брей-пойнтов. Его соперник, 49-я ракетка мира, 5 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и сделал 3 брейка. Этот матч стал уже пятым для соперников. Лайович ни разу не сумел обыграть своего испанского оппонента.

В четвертьфинале турнира в Базеле Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) – Александр Зверев (Германия, 2).

25 октября 2018 года, четверг. 16:00 МСК
Базель. 2-й круг
Матч окончен
Роберто Баутиста-Агут
Роберто Баутиста-Агут
26
Испания
   6
6:7
8   
6:3
6:3
Душан Лайович
Душан Лайович
49
Сербия
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