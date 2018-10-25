Баутиста-Агут обыграл Лайовича и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (8) стал четвертьфиналистом турнира в Базеле (Швейцария). Баутиста-Агут в матче второго круга нанёс поражение Душану Лайовичу из Сербии. Матч завершился со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа и 21 минуту. Баутиста-Агут, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брей-пойнтов. Его соперник, 49-я ракетка мира, 5 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и сделал 3 брейка. Этот матч стал уже пятым для соперников. Лайович ни разу не сумел обыграть своего испанского оппонента.

В четвертьфинале турнира в Базеле Баутиста-Агут сыграет с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) – Александр Зверев (Германия, 2).