Циципас: конкуренция среди молодых игроков очень высока

Греческий теннисист Стефанос Циципас, пробившийся в четвертьфинал турнира в Базеле (Швейцария), прокомментировал свою победу во втором круге над немцем Петером Гоёвчиком (6:3, 6:1). Циципас, получивший четвёртый номер посева, в четвертьфинале сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, седьмым номером посева.

«Я хорошо сейчас играю. Думаю, что конкуренция между молодыми игроками сейчас становится всё более жёсткой. На мой взгляд, сейчас молодые игроки стали ещё сильнее.

Мы все ходим оказаться на вершине. Хотим быть лучше других», — цитирует Циципаса Sport 24.co.za.

20-летний Циципас является самым молодым игроком в топ-20 рейтинга ATP. Он также стал первым греческим теннисистом, выигравшим турнир ATP.