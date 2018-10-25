Крейчикова и Синякова вышли в полуфинал Итогового турнира WTA в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова пробились в полуфинал Итогового турнира WTA в парном разряде, который проходит в Сингапуре. В четвертьфинале чешские спортсменки нанесли поражение Николь Меличар (США) и Квете Пешке (Чехия). Матч завершился со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты. Чешский дуэт сделал 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. Их соперницы 3 раза подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и не сделали ни одного брейка. Ранее соперницы встречались друг с другом на Уимблдоне в 2018 году. Тогда Крейчикова и Синякова победили в трёх сетах.

В полуфинале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре чешские теннисистки сыграют со своими соотечественницами Барборой Стрыцовой и Андреой Главачковой.