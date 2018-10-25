А. Зверев в двух сетах обыграл Попырина и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) не испытал особых проблем в матче второго круга турнира в Базеле (Швейцария) с Алексеем Попыриным, представляющим Австралию. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 11 минут. Зверев, занимающий 5-е место в рейтинге ATP, сделал 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник, 174-я ракетка мира, 5 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Ранее пути теннисистов не пересекались.

В четвертьфинале турнира в Базеле Зверев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который ранее обыграл Душана Лайовича из Сербии. Призовой фонд турнира в Базеле превышает € 2,4 млн.