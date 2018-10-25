Тим нанёс поражение Куэрри в матче второго круга турнира в Вене

Австрийский теннисист Доминик Тим (1) уверенно обыграл американца Сэма Куэрри в матче второго круга турнира в Вене (Австрия). Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 20 минут. Тим, являющийся седьмой ракеткой мира, сделал 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 56-е место в рейтинге ATP, 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Отметим, что Тим и Куэрри встречались уже в четвёртый раз. Все четыре встречи завершились победами австрийского теннисиста.

В четвертьфинале турнира в Вене Тим сыграет с японцем Кеем Нисикори, который ранее обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:2, 6:2.