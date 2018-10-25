Федерер обыграл Штруффа во втором круге турнира в Базеле

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер (1) пробился в четвертьфинал турнира в Базеле (Швейцария). В матче второго круга турнира Федерер нанёс поражение немцу Яну-Леннарду Штруффу. Матч завершился со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Третья ракетка мира Федерер выполнил 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 3. Его соперник, занимающий 52-е место в рейтинге ATP, 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и сделал 1 брейк. Ранее соперники встречались трижды. Все три матча выиграл Федерер.

В четвертьфинале турнира в Базеле Федерер сыграет с победителем матча Жиль Симон (Франция) — Эрнест Гулбис (Латвия). Призовой фонд турнира превышает € 2,4 млн. Федерер является действующим победителем турнира.