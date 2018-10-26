Дель Потро снялся с турнира в Париже

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро ожидаемо отказался от участия в турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция), который стартует на следующей неделе. Дель Потро продолжает залечивать травму колена, полученную на турнире в Шанхае (Китай).

В основной сетке турнира в Париже дель Потро заменит венгерский теннисист Мартин Фучович.

Ранее у дель Потро была диагностирована трещина в коленной чашечке. Аргентинец в матче с Борной Чоричем неудачно упал на колено. Как признался сам теннисист, сперва он не предположил, что травма может быть серьёзной.

Теперь дель Потро рискует досрочно завершить сезон. Аргентинец может также пропустить итоговый турнир ATP, который будет проходить в Лондоне. Ранее дель Потро отказался от участия в турнире в Базеле.