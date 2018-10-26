Симон в двух сетах обыграл Гулбиса и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Французский теннисист Жиль Симон стал последним четвертьфиналистом турнира в Базеле (Швейцария). В матче второго круга Симон в двух сетах нанёс поражение представителю Латвии Эрнесту Гулбису. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:0).

Продолжительность матча составила 2 часа и 19 минут. 32-я ракетка мира Симон сделал 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 13 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 104-е место в рейтинге ATP, 9 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, сделал 1 брейк. Эта встреча стала для соперников уже третьей. Все три матча выиграл французский теннисист.

В четвертьфинале Симон сыграет с действующим чемпионом турнира в Базеле швейцарцем Роджером Федерером, который получил первый номер посева.