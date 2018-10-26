Тим стал вторым теннисистом в сезоне, который выиграл 50 матчей на турнирах ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим одержал свою 50-ю победу на турнирах ATP в нынешнем сезоне. Тим во втором круге турнира в Вене (Австрия) нанёс поражение американцу Сэму Куэрри (6:4, 6:4).

Ранее отметку в 50 выигранных матчей преодолел немец Александр Зверев. В нынешнем сезоне у Зверева – 51 победа на турнирах ATP.

Тим является первым номером посева турнира в Вене. Он может стать первым австрийцем, который выиграл этот турнир с 2010 года. Тогда победителем соревнований стал Юрген Мельцер. Сам Мельцер закончил своё выступление на турнире 2018 года во втором круге, снявшись перед матчем с представителем ЮАР Кевином Андерсоном. Для 37-летнего Мельцера этот турнир стал последним в карьере. Перед финальным матчем турнира для Мельцера устроят торжественную церемонию.