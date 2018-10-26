Джокович: в детстве я хотел стать футболистом

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что в детстве хотел стать футболистом и проявлял интерес к этому виду спорта. Тем не менее, любовь к теннису оказалась более сильной, что и повлияло на итоговое решение серба.

«Когда я был ребёнком, я всегда хотел играть в футбол. Но, конечно, желание заниматься теннисом было более сильным, я начал играть в теннис. Тем не менее, я всегда интересуюсь футболом, смотрю матчи дома. Это – один из моих любимых видов спорта.

Сейчас я играю в футбол в своё удовольствие. Мы можем играть с нашими тренерами и членами команды, я очень люблю такие игры. Во время матчей царит прекрасная атмосфера, я бываю счастлив в такие минуты, приятно окружить себя близкими людьми и друзьями за пределами корта.

Кто является лучшим футболистом среди теннисистов? Сложно сказать. Но очевидно, что испанцы и латиноамериканцы. Они обожают футбол и проявляют великолепные навыки», — цитирует Джоковича Tennis World USA.