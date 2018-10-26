Свитолина: даже удивлена, что после тяжёлой части сезона сохранила настрой

Украинская теннисистка Элина Свитолина, одержавшая три победы на групповом этапе Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, рассказала о сложностях, с которыми она столкнулась в течение сезона.

«На турнире в Сингапуре для меня было важно оправиться от тяжёлой второй половины сезона. Я немного удивлена, что смогла сохранить хороший настрой.

Я рассталась с тренером, что было непросто. В социальных сетях постоянно говорили о моём физическом состоянии, это тоже накладывало отпечаток.

В Сингапуре я показала, что становлюсь более устойчивой в психологическом плане. Этому аспекту я уделила большое внимание. Последние полгода были тяжёлыми. Я неудачно выступила на «Ролан Гаррос» и ещё на нескольких турнирах. Но после этого я стала сильнее, научилась понимать, что нужно делать на корте и за его пределами», — цитирует Свитолину Sport360.