Возняцки: я буду упорно работать, несмотря на диагноз, мне всё по силам

Датчанка Каролина Возняцки рассказала, как отреагировала на диагноз, который ей поставили врачи перед Открытым чемпионатом США. У чемпионки Australian Open 2018 года был обнаружен ревматоидный артрит.

«Сначала я была в шоке. Ты думаешь, что лучше всех готова физически или тебе так кажется, а затем внезапно сталкиваешься с таким. Но ничего не поделаешь, нужно сохранять позитивный настрой. Ты всегда всё равно можешь быть счастливой. Ты стараешься двигаться дальше, продолжать работать и думать, как с этим жить. Я горжусь тем, как позитивно ко всему этому отнеслась и старалась не позволить болезни стать преградой для меня.

У некоторых людей начинается ремиссия, у некоторых болезнь просто перестаёт прогрессировать. Хуже стать не должно, по крайней мере это будет происходить медленно. Медицина сейчас на таком уровне, что я об этом не переживаю. Всё здорово. Важно лишь быть в курсе ситуации.

Ты начинаешь задавать себе вопросы: смогу ли я вновь набрать прежнюю форму? Мне попался замечательный врач. Она сказала: «Ты можешь делать всё, что хочешь. Тебе нужно чувствовать свой организм. Большую роль здесь играет психология. Нужно верить в себя, в то, что тебе всё по силам».

Победа в Пекине стала огромным успехом для меня. Она позволила мне поверить, что меня ничто не остановит. Я буду упорно работать, несмотря на диагноз, мне всё по силам. Знаю, что немало людей в мире сражаются с этой болезнью. Надеюсь стать человеком, который поможет им, став примеров для подражания. Если я могу это сделать, то и они тоже. Нужно держаться вместе и стараться поддерживать друг друга", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.

Накануне Каролина проиграла украинке Элине Свитолиной на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре со счётом 7:5, 5:7, 3:6 и не смогла выйти в полуфинал.

Возняцки сообщила, что у неё в ходе сезона был выявлен ревматоидный артрит