Свитолина: работа ещё не сделана, но я рада, что прошла через такое испытание

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над датчанкой Каролиной Возняцки на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре со счётом 5:7, 7:5, 6:3. Уроженка Одессы вышла в полуфинал соревнований.

«Я знала, что должна выиграть один сет. Конечно, я ощущала большое давление. Думаю, Каролина тоже. Мы обе были напряжены. Групповой турнир всегда получается непростым. Здесь нет лёгких матчей и простых сценариев. Мне нужно было бороться за каждый мяч. Мне пришлось пройти через очень сложные моменты, так как в матче с Каролиной всегда приходится выполнять дополнительные удары. Она всегда достаёт все мячи. В психологическом плане это было одно из самых сложных противостояний для меня.

Каролина невероятно играла на сетболах. Кажется, я допустила только одну ошибку. Я была расстроена, но в целом Возняцки играла как чемпионка. Я знала, что так и будет. Каролина, даже уступая в счёте, всегда сражается до конца. Перед пятым сетболом я сказала себе, что буду бороться изо всех сил.

В сложных моментах я стала сильнее. А теперь я наслаждаюсь успехом. Работа ещё не сделана, но это были три очень тяжёлых матча. Я прошла через это испытание и очень этому рада.

Мне нужно следовать своему пути. Всегда есть тысячи, миллионы мнений. Очень сложно избегать этого. Ты всегда будешь слышать мнения других людей. Это не только комментарии в социальных сетях. Я сталкивалась с разными позициями. Но мне нужно делать свою работу и выходить на корт. Я стараюсь выигрывать каждый розыгрыш, не делать подарки соперницам на корте. Хотелось бы продолжать в том же духе", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

Из Белой группы в полуфинал также вышла Каролина Плишкова.

Свитолина вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре