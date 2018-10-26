Сегодня, 26 октября, состоится четвертьфинальный матч турнира в Базеле (Швейцария), в котором сыграют представитель Греции Стефанос Циципас, посеянный под четвёртым номером, и россиянин Даниил Медведев, получивший седьмой номер посева. Начало поединка запланировано на 21:30 мск. По личным встречам впереди Даниил — 2-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Циципас — Медведев в Базеле.



Победитель этого поединка за выход в финал поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (1), либо с французом Жилем Симоном.

Турнир в Базеле с призовым фондом более € 2,4 млн завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Федерер взял верх над Хуан-Мартином дель Потро из Аргентины со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.