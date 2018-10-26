Бабош и Младенович вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре

Венгерская теннисистка Тимя Бабош и представительница Франции Кристина Младенович вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде. На старте соревнований они разгромили канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.

Тимя и Кристина 1 раз подали навылет и реализовали 6 из 9 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований Бабош и Младенович поспорят с победительницами матча Эшли Барти (Австралия)/Коко Вандевей (США) — Элисе Мертенс (Бельгия)/Деми Схурс (Нидерланды).

Итоговый турнир WTA в парном разряде завершится 28 октября. В 2017 году эти соревнования выиграли венгерка Тимя Бабош и чешка Андреа Главачкова.

Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в парном разряде