Федерер: было видно, что Штруфф вышел на игру с планом, и он сработал

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу в матче второго круга соревнований в Базеле. В двух партиях он обыграл немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 7:5.



«Я был готов к игре Штруффа, однако не знал, насколько агрессивно он будет играть и как часто играть идти к сетке после подачи. К сожалению, сегодня я снова не лучшим образом подавал, однако и сопернику стоит отдать должное – он сыграл хорошо. Было видно, что Штруфф вышел на игру с планом, и это в какой-то степени сработало.



Второй сет получился довольно близким. Мне показалось, что я сумел немного почистить свою игру от ошибок. В любом случае я счастлив пробиться в третий раунд. Доволен тем, как играю сейчас, и взволнован накануне четвертьфинального матча», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.



Соперником Роджера в борьбе за выход в 1/2 финала станет француз Жиль Симон.