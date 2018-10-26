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Циципас: надеюсь, смогу улучшить свой результат в Базеле

Циципас: надеюсь, смогу улучшить свой результат в Базеле
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свой выход в четвертьфинал соревнований категории АТР 500 в Базеле. В матче второго круга он оказался сильнее немца Петера Гоёвчика – 6:3, 6:1.

«Я действительно очень рад пробиться в четвертьфинал этого турнира. Надеюсь, что смогу ещё улучшить свой результат. Пока я прекрасно себя чувствую на корте, а сам турнир мне очень нравится», – цитирует Циципаса официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал турнира Стефанос поборется с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Ранее теннисисты встречались друг с другом дважды, и оба матча завершились победой Медведева.

Турнир с призовым фондом € 2 442 740 завершится 28 октября. Действующим победителем соревнований является швейцарец Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он оказался сильнее аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.

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