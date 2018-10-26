Тим: знал, что если упущу свою подачу в матче с Куэрри, то проиграю сет

Австрийский теннисист Доминик Тим (1) прокомментировал свой выход в четвертьфинал соревнований категории АТР 500 в Вене. В матче второго круга он оказался сильнее американца Сэма Куэрри – 6:4, 6:4.



«Позади отличный матч в моём исполнении. Мне удалось хорошо принимать подачу Сэма сегодня. Я по-прежнему испытывал сильное давление в геймах на своей подаче, ведь соперник сыграл тоже здорово. Понимал, что если упущу свою подачу однажды, то, скорее всего, проиграю сет. Очень рад победе в именно в двух партиях.



Я очень рад, что играю дома. Это очень редкое, но уникальное и приятное чувство — наслаждаться тем, что люди пришли посмотреть на мою игру», – цитирует Тима официальный сайт ATP.



Следующим соперником Доминика станет пятый номер посева из Японии Кей Нисикори.