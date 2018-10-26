Теннисист, проигравший Федереру на Australian Open—2004, умер в возрасте 34 лет

Бывший австралийский теннисист Тодд Рид умер в возрасте 34 лет, сообщает Sporting News. Причины смерти не уточняются. В 2002 году он стал победителем юниорского Уимблдона. В том же году титул на взрослом Уимблдоне завоевал его соотечественник Ллейтон Хьюитт.

В 2002 года Тодд также стал победителем юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В 2004 году Рид дошёл до третьего круга Открытого чемпионата Австралии, где проиграл швейцарцу Роджеру Федереру. Это лучший результат Тодда на турнирах «Большого шлема».

В рейтинге ATP австралиец поднимался до 105-й строчки. Он завершил карьеру в 2005 году из-за травм и болезни.

В одиночном разряде Тодд Рид выиграл шесть титулов на турнирах категории «фьючерс».