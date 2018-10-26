М. Зверев: уже начинаю думать, что буду делать после теннисной карьеры

Немецкий теннисист Миша Зверев прокомментировал 10-летнюю разницу в возрасте со своим братом Александром и поделился планами на будущее.



«В последнее время потихоньку начинаю чувствовать 10-летнюю разницу с братом – мне же уже 31. Уже начинаю думать, что буду делать после теннисной карьеры, а у него она сейчас только начинается. Я как-то в шутку сказал, что хочу закончить карьеру в один день с братом. Я хотел бы задержаться в Туре: ездить с ним на турниры, путешествовать, поэтому посмотрим. Главная задача сейчас — обходиться без травм, не болеть.



На тренировках с Сашей у нас иногда такие битвы бывают! Там и ракетки летают, могут и слова куда-то полететь. Обычно напряжение на тренировке меньше — ты тренируешься без особого нерва, нет давления. Выиграешь, проиграешь — не так важно. У нас же всё по-другому: тренировки зачастую важнее матчей. У нас частенько бывают тяжёлые, длинные сеты — 7:6, 7:5. И знаете, нас это делает только лучше! Мы постоянно соревнуемся. Скажем, тренировки по ОФП: кто поднимет на пять килограммов больше, кто пробежит или прыгнет дальше», – цитирует 31-летнего Зверева VTB Russia.

М. Зверев: научился наслаждаться быть и немцем, и русским одновременно