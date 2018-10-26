Участники Next Gen Finals смогут проверять решения судей с помощью видеоповторов

Организаторы соревнований Next Gen ATP Finals внесли очередные нововведения в регламент турнира, сообщает официальный сайт ATP. На турнире будет введена система Video Review, с помощью которой теннисисты смогут оспаривать спорные решения арбитров не только по поводу попадания/непопадания мяча в корт.



При помощи специальных повторов участники смогут перепроверить решения арбитров о двойном отскоке мяча от корта, заступе при выполнении подачи и другие спорные эпизоды.



Напомним, первый розыгрыш турнира Next Gen ATP Finals, в котором принимают участие лучшие игроки по итогам сезона в категории до 21 года, прошёл в прошлом году в Милане. Участники соревнований играют укороченные сеты (до четырёх выигранных геймов) на кортах, на которых нет коридоров, а за всеми выходами мяча за корт следит автоматическая система Hawk-Eye, а не линейные судьи. Второй розыгрыш турнира пройдёт с 6 по 10 ноября.