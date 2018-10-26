Бабош: после матча в Ухане мы с Младенович общались 14 часов

Венгерская теннисистка Тимя Бабош поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте с представительницей Франции Кристиной Младенович разгромила канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань со счётом 6:0, 6:2.

«Так приятно вновь играть в паре с Кристиной. Мы провели великолепный матч, действовали стабильно и дисциплинированно. Даже в сложных моментах мы справлялись уверенно и смогли адаптироваться. Мы можем быть довольны своей игрой.

После одного из матчей в Ухане в парном разряде мы спустились на завтрак в 9 утра и просидели там до 6 вечера. Мы просто общались и никуда не уходили. Затем мы поужинали вместе, так что всего в тот день общались друг с другом 14 часов. Мы беспокоимся друг о друге, и нам вместе весело.

Итоговый чемпионат WTA — удивительный турнир. Все пары, которые принимают в нём участие, провели замечательный сезон, по ходу которого были очень яркие моменты. Мы посмотрим матч наших потенциальных соперниц и что-то для себя отметим. Но с обеими парами мы уже играли раньше. Впереди полуфинал. Скажу банальность — нам будет нелегко. Но так и есть», — цитирует Бабош официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований Бабош и Младенович поспорят с победительницами матча Эшли Барти (Австралия) / Коко Вандевей (США) — Элисе Мертенс (Бельгия) / Деми Схурс (Нидерланды).

Бабош и Младенович вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре