Феррер: тренерская карьера? Мне очень нравится эта идея

Испанский теннисист Давид Феррер не исключает, что после завершения карьеры игрока может стать тренером.



«Сейчас я очень сконцентрирован лишь на одном – как можно лучше закончить свою профессиональную карьеру игрока. Когда я закончу играть, я продолжу быть на связи со своей академией, ведь теннис – это моя страсть. Если я смогу чем-то помочь молодому поколению, я всегда буду рад этому. Я хочу продолжать свой рост и по окончании карьеры игрока, у меня есть мотивация.



Стать тренером? Мне очень нравится эта идея. Каждому игроку нужно не только прививать определённые качества. Он должен полностью доверять своему тренеру и желать учиться у него. Формирование таких условий и является главной задачей наставника», – цитирует Феррера Tennis World USA.



Напомним, 36-летний испанец планирует завершить карьеру весной 2019 года.

Феррер: возможно, я играл во времена сильнейшего поколения теннисистов