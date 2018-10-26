Фоньини рискует перенести операцию на голеностопе

Итальянский теннисист Фабио Фоньини рассказал о травме голеностопа и возможной операции.



«В концовке матча против Фучовича я практически не мог передвигаться. После китайской серии турниров я практически не тренировался и был вынужден играть на следующих турнирах таким образом. Это не оправдание, но, к сожалению, я чувствую серьёзную боль.



К счастью, сезон почти закончен. Конечно, я буду играть в Париже, но, как и перед Стокгольмом, не смогу полноценно тренироваться перед этим турниром. Мне нужно серьёзно обсудить с командой состояние моего голеностопа. Не исключаю, что мне понадобится операция.



Ещё с начала весны я играю на уколах, периодически прерывая свои тренировки из-за сильных болей. Я больше не могу с этим справляться», – цитирует Фоньини Tennis World USA.