Форже: Надаль и Джокович могут обойти Федерера по количеству побед на мэйджорах

Экс четвёртая ракетка мира, а ныне директор Открытого чемпионата Франции Ги Форже считает, что испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович могут выиграть на протяжении карьеры больше турниров «Большого шлема», нежели швейцарец Роджер Федерер.



«Думаю, Рафа готов побить рекорд Роджера. Новак? Ему тоже это под силу, даже невзирая на то, что сейчас он немного позади по количеству титулов. Глядя на игру Джоковича прямо сейчас, можно смело предположить, что уже в следующем году он выиграет несколько турниров «Большого шлема».



Впрочем, всё это не так важно. Эти парни пишут историю нашего спорта. Их противостояния друг с другом – вот что главное», – цитирует Форже Tennis World USA.



Напомним, в данный момент Федерер является 20-кратным победителем мэйджоров. На счету Надаля 17 побед на турнирах «Большого шлема», Джокович имеет 14 побед.

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