Танасугарн: приятно, что новое поколение игроков берёт пример с Серены Уильямс

Победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде, четвертьфиналистка Уимблдона-2008 представительница Таиланда Тамарин Танасугарн рассказала о своём отношении к нынешнему поколению игроков.

«Сейчас в туре много разных личностей, характеров. Приятно видеть, как новые лица сражаются с легендарными чемпионками. Здорово видеть на корте величайшую чемпионку Серену Уильямс. Приятно, что новое поколение игроков берёт пример с Серены. Я очень люблю теннис, соревнования. Мне этого не хватает», — приводит слова Танасугарн официальный сайт тура.

41-летняя уроженка Бангкока является послом Итогового чемпионата WTA в Сингапуре. Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датская теннисистка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.