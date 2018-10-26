Федерер: ничего не знаю о письме игроков с отказом от участия в Кубке Дэвиса

Швейцарский теннисист, третья ракетка мира Роджер Федерер не стал подтверждать информацию об отказе ведущих теннисистов мира от участия в обновлённом Кубке Дэвиса.



«Письмо? Ничего не знаю об этом. Да и вообще, разве я вхожу в список лучших игроков?» – цитирует Федерера теннисный журналист Мигель Себра в своём «твиттере».

Тот же ответ ожидал Себру и после аналогичного вопроса третьей ракетке мира Александру Звереву.

Напомним, впервые информацию о бойкоте Кубка Дэвиса распространил французский L'Equipe. По информации издания, ведущие теннисисты мира написали коллективное письмо в ITF, под эгидой которого проходит Кубок Дэвиса, и сообщили о нежелании участвовать в командных соревнованиях в их новом формате.

СМИ: топ-теннисисты отказались от участия в обновлённом Кубке Дэвиса