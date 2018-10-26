Халеп – первая обладательница трофея имени Крис Эверт

Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп получила награду «Chris Evert WTA World No.1 Trophy». Трофей вручается впервые и предназначен для теннисистки, которая возглавляет рейтинг WTA по итогам сезона.



«Я очень счастлива стать первой обладательницей этого трофея. Крис Эверт – одна из величайших игроков всех времён. Думаю, что почтение её заслуг таким образом – это отличная идея», – цитирует Халеп официальный сайт WTA.



«Для меня большая честь, что именно моё имя носит эта награда. Звание первой ракетки мира – итоговая цель каждой теннисистки. Когда я была профессионалом, то всегда мечтала выиграть турнир «Большого шлема», однако стать первой ракеткой для меня всегда было важнее. Таким образом ты доказываешь, что была сильна не на отдельно взятом турнире, а на протяжении длительного периода», – заявила Эверт.