Крофт: Зверев и Тим – лидеры NextGen и главные претенденты на победу в ТБШ

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт поделилась мнением об игре третьей ракетки мира из Германии Александра Зверева.



«В данный момент именно Зверев и Тим являются лидерами своего поколения и главными претендентами на победу в турнире «Большого шлема» среди NextGen. Особое внимание следует обратить на Зверева из-за тех успехов, которых он добился к 21 году. Он побеждал на нескольких «Мастерсах» и уже выигрывал в больших матчах.

Он последовательно идёт вверх, хоть и немного потерял стабильность в концовке текущего сезона. Тем не менее он вернёт свою форму и ещё докажет свою силу», – цитирует Крофт Tennis World USA.

За пять лет профессиональной карьеры Александр выиграл девять турниров категории ATP и сумел забраться на третью строчку в мировом рейтинге. В данный момент он занимает четвёртое место в табели о рангах.