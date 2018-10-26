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Кукушкин обыграл Фучовича и стал первым полуфиналистом турнира в Вене

Кукушкин обыграл Фучовича и стал первым полуфиналистом турнира в Вене
Теннис / ATP

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин вышел в полуфинал соревнований в Вене (Австрия), нанеся поражение венгру Мартону Фучовичу со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 3 часа и 21 минуту. Победитель матча отметился 2 эйсами и реализацией 1 брейк-пойнта из 9. Двойными ошибками Кукушкин не отметился. На счету Фучовича 8 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

Соперником Кукушкина по второму раунду станет победитель пары Доминик Тим (Австрия, 1) – Кей Нисикори (Япония, 5).

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования категории АТР-500, действующим чемпионом которых является француз Люка Пуи, завершатся 28 октября.

26 октября 2018 года, пятница. 14:00 МСК
Вена. 1/4 финала
Матч окончен
Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин
71
Казахстан
4:6
   7
7:6
2   
   7
7:6
4   
Мартон Фучович
Мартон Фучович
40
Венгрия
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