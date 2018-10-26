Бертенс в 12-й раз обыграла соперницу из топ-10 в 2018 году

Голландская теннисистка Кики Бертенс, обыгравшая японку Наоми Осаку на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, установила любопытное достижение. Бертенс в 2018 году уже в 12-й раз нанесла поражение сопернице из топ-10 рейтинга WTA. Отметим, что Осака снялась после первого сета, завершившегося победой её соперницы со счётом 6:3.

В течение пяти последних лет ещё лишь двум теннисисткам удавалось одержать 12 и более побед над соперницами из первой десятки. В 2014 году американка Серена Уильямс также выиграла 12 матчей. А в 2017 году датчанка Каролина Возняцки одержала 14 побед над соперницами из топ-10 рейтинга WTA.

Любопытно, что до этого Бертенс за всю карьеру выиграла лишь три матча у соперниц из первой десятки.

В полуфинале Итогового турнира WTA Бертенс сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, выигравшей все три матча в своей группе.