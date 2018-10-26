Мунар пробился на Итоговый турнир NextGen

21-летний испанский теннисист Хуаме Мунар забронировал путёвку на Итоговый турнир Next Gen, который состоится в Милане. В турнире примут участие лучшие игроки года в возрасте до 21 года.

Соревнования будут проходить с 6 по 10 ноября в Милане. Последним участником заключительного турнира Next Gen станет победитель чемпионата Италии среди игроков не старше 21 года, который завершится 4 ноября.

Ранее путёвки в Милан забронировали Стефанос Циципас (Греция), Денис Шаповалов (Канада), Алекс де Минор (Австралия), Фрэнсис Тиафо, Тейлор Фритц (оба – США) и Андрей Рублёв (Россия). Также путёвку получил и немец Александр Зверев, но он сыграет на итоговом турнире ATP в Лондоне.

В прошлом году победителем турнира стал Чхун Хён из Южной Кореи, обыгравший в финале Рублёва.