93-я ракетка мира Копил вышел в полуфинал турнира в Базеле

Румынский теннисист Мариуш Копил стал первым полуфиналистом турнира в Базеле (Швейцария). В четвертьфинале Копил в двух сетах обыграл американца Тейлора Фритца. Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Фритц, занимающий 57-е место в рейтинге ATP, выполнил 11 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 11. Его соперник, 93-я ракетка мира, 18 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 2 брейка.

В полуфинале турнира в Базеле Копил сыграет с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Александр Зверев (Германия). Призовой фонд турнира составляет более € 2,4 млн. Действующим победителем турнира является швейцарец Роджер Федерер, он получил первый номер посева.