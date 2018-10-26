Судья из Австралии: С. Уильямс ведёт себя агрессивно с арбитрами

Судья, работавшая на Открытом чемпионате Австралии, призналась, что ей бывает сложно судить матчи с участием американки Серены Уильямс. Судья не стала называть своё имя, но рассказала о сложностях, которые возникают у арбитров.

«Серена Уильямс ведёт себя грубовато, она фактически угрожает судьям. Да, судьи не безупречны, но они такие же люди! Они очень стараются.

Мы работаем по 12 часов на турнирах. Опасаемся допустить ошибку, которую выявит видеоповтор. Многие судьи – настоящие фанаты тенниса, которые очень любят этот вид спорта. Хотим ли мы, чтобы их унижали люди, зарабатывающие миллионы долларов? И единственной причиной оскорблений стал тот факт, что спортсменам не нравятся те или иные правила? Неужели мы хотим продвигать такую картинку в нашем виде спорта?

После US Open кто захочет судить матчи с участием Уильямс? Она не пожмёт тебе руку, если ей не нравятся твои решения. Она готова обвинять во всём судей, после чего даже не извинится», — цитирует судью Stuff.